https://static.news.ru/photo/7e3bcf34-e071-11e9-b625-fa163e074e61_660.jpg Антуан Гризманн Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро из-за старта переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном до начала трансферного окна.

Принимая во внимание экономические возможности клуба, Комитет понимает, что выплата 300 евро носит символический характер и не окажет значительного влияния на соблюдение правил, — объясняется в заявлении RFEF, которое передаёт Cadena SER.

Там также указывается, что дисциплинарной ответственности Гризманна нет, а также отмечается, что ФИФА всё ещё рассматривает это дело.

Гризманн объявил о своём уходе из «Атлетико» 14 мая. По информации «Атлетико», «Барселона» вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных.

Ранее сообщалось, что из-за этого нарушения могут дисквалифицировать стадион «Барселоны» «Ноу Камп», писал News.ru.