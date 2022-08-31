«Фиорентина» объявила об уходе Кокорина Александр Кокорин перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис»

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Кокорин

Российский нападающий Александр Кокорин перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис», сообщает официальный сайт клуба из Флоренции. Россиянин продолжит принадлежать «фиалкам» и будет выступать на Кипре на правах аренды.

За полтора года в составе «Фиорентины» Кокорин вышел на поле 11 раз и не отметился результативными действиями. В июле 2022 года в «Фиорентине» назвали трансфер Кокорина ошибкой.

Изначально сообщалось, что Кокорин отказался от перехода в «Арис» и будет играть за другой кипрский клуб — «Аполлон».

В прошлом сезоне «Арис» занял пятое место в чемпионате Кипра. Клуб базируется в городе Лимасол.

Накануне экс-главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил вероятность того, что у 31-летнего нападающего получится заиграть на Кипре на хорошем уровне. По мнению специалиста, шансы на это невысоки, слишком много времени Кокорин потерял, сидя на скамейке запасных.