https://static.news.ru/photo/837a069c-c400-11e9-ae29-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери прибыл во Флоренцию, где в ближайшие дни подпишет контракт с «Фиорентиной».

Как сообщил француз, слова которого приводит пресс-служба итальянцев, он советовался по поводу переезда с экс-партнёром по «Баварии» Лукой Тони.

Я разговаривал с Лукой Тони, он сказал мне, что «Фиорентина» — отличный клуб в прекрасном городе, — сказал Рибери.

Ранее сообщалось, что причиной решения переезда в Италию стал выбор семьи игрока, которая высказала желание переехать во Флоренцию. Французу предложили двухлетний договор с окладом в €4 млн.

Ранее агент полузащитника Жан-Пьер Берне заявлял, что его подопечный перейдёт в московский «Локомотив». Cообщалось, что Рибери требовал двухлетнее соглашение с зарплатой в €3,5 миллиона ежегодно. Кроме того, ему нужны частный дом для семьи, персональные водитель и переводчик, а также французская школа для детей.