Ранее сообщалось, что причиной решения переезда в Италию стал выбор семьи игрока, которая высказала желание переехать во Флоренцию. Французу предложили двухлетний договор с окладом в €4 млн.
Ранее агент полузащитника Жан-Пьер Берне заявлял, что его подопечный перейдёт в московский «Локомотив». Cообщалось, что Рибери требовал двухлетнее соглашение с зарплатой в €3,5 миллиона ежегодно. Кроме того, ему нужны частный дом для семьи, персональные водитель и переводчик, а также французская школа для детей.