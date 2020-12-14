«Фиорентина» может пригласить в команду нападающего «Спартака» Кокорина

https://static.news.ru/photo/243f0084-3e24-11eb-8f59-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянская «Фиорентина» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Как стало известно, «Фиорентина» планирует усилить линию атаки. Клуб может выкупить Кокорина уже в январе 2021 года, пишет Tuttomercatoweb.

Кокорин пришёл в «Спартак» в августе 2020 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Нападающего оценивают в €6 млн.

В текущем сезоне Кокорин отыграл восемь матчей и забил два гола. Также на счету футболиста 47 матчей и 12 голов в составе сборной России.

По итогам 18 туров «Спартак» имеет 35 очков. Клуб находится на втором месте в турнирной таблице. В чемпионате России по-прежнему лидирует «Зенит». Встреча команд состоится 16 декабря.

«Фиорентина» по итогам 11 матчей чемпионата Италии набрала 9 очков. Клуб находится на 17-й позиции.

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