Финны назвали место в Петербурге, где болельщики заразились коронавирусом

Ведомство здравоохранения и социального развития THL назвало место в Санкт-Петербурге, где финские болельщики могли заразиться коронавирусом.

Фанаты из Суоми приезжали в Россию, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате Европы по футболу.

По данным источника, ресторан Alpenhaus, расположенный на Крестовском острове неподалёку от стадиона «Газпром Арена», является рассадником COVID-19. Ведомство попросило всех посетителей этого заведения быть очень осторожными.

Сборная Финляндии выступала в группе В с командами Бельгии, Дании и России. Набрав три очка в групповом этапе, она расположилась на третьей строчке, но не смогла пройти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что из-за больших очередей, возникших на границе России и Финляндии, финских футбольных болельщиков стали пускать на родину без обязательного тестирования на коронавирус.