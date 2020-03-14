Приостановка чемпионата Италии по футболу из-за коронавируса грозит серьёзными финансовыми потерями его организаторам. Об этом рассказал президент «Брешии» Массимо Челлино.
По его словам, Лига не досчитается почти $150 млн. Об этом футбольный функционер
Как мы выберемся из этой ситуации? Будут предоставлены скидки телерадиовещателям, которым ещё предстоит оплатить часть прав. Государство внесёт правки по подоходному налогу с населения, чтобы обеспечить чистую зарплату игрокам. Тогда потребуется закон, чтобы продлить все контракты на один год, — заявил Челлино.
Он добавил, что, если этого не сделать, то ущерб будет ещё более серьёзным, чем от вируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 2547 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. В стране от заболевания умерло ещё 250 человек. Всего на территории государства заболели 17 600 человек, 1266 из них умерли. Состояние 1328 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 1439 заразившиеся выздоровели.
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