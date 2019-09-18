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Во второй игровой день стартового тура группового этапа Лиги чемпионов было зафиксировано сразу четыре крупных победы.

В группе B немецкая «Бавария» в Мюнхене разгромила сербскую «Црвену звезду» из Белграда — 3:0 (1:0).

Голы забили Кингсли Коман (35-я минута), Роберт Левандовски (80-я) и Томас Мюллер (90+1-я).

В этом же квартете греческий «Олимпиакос» сумел спастись в домашнем поединке с английским «Тоттенхэмом» — 2:2 (1:2).

В составе финалиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов мячи забили Харри Кейн (26-я минута) и Лукас Моура (30-я). Ответные мячи на счету Даниэла Поденсе (44-я) и Матьё Вальбуэна (54-я, с пенальти).

В группе С «Манчестер Сити» в гостях разгромил донецкий «Шахтёр» — 3:0 (2:0).

Забитые мячи на счету Рияда Мареза (24-я минута), Илкая Гюндогана (38-я) и Габриэла Жезуса (76-я).

На первое место в этой группе вышло загребское «Динамо», с ещё более крупным счётом победившее итальянскую «Аталанту» из Бергамо — 4:0 (3:0).

Голы забили Марин Леовац (10-я минута) и оформивший хет-трик Мислав Оршич (31-я, 2-я и 68-я).

В группе А, где французский «Пари Сен-Жермен» дома разгромил мадридский «Реал» (3:0), бельгийский «Брюгге» дома не сумел переиграть турецкий «Галатасарай» — 0:0.

Наконец, в квартете D итальянский «Ювентус» в гостях позволил отыграться мадридскому «Атлетико» — 2:2 (0:0).

На голы туринцев Хуана Куадрадо (48-я) и Блеза Матюиди (65-я) точными ударами ответили Стефан Савич (70-я) и Эктор Эррера (90-я).

Московский «Локомоимв» в Леверкузене обыграл немецкий «Байер» (2:1), писал ранее News.ru.