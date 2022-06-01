Финалиссима: Аргентина разгромила Италию в матче чемпионов Америки и Европы Финалиссима: Аргентина разгромила Италию в матче чемпионов Америки и Европы

Фото: IMAGO/Cristiano Mazzi/SPP/Global Look Press

Сборная Аргентины разгромила команду Италии в матче чемпионов Южной Америки против чемпионов Европы. Встречу назвали «Финалиссима».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 3:0. Голами отметились Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель ди Мария (45+1) и Пауло Дибала (90+4). Таким образом, команда Аргентины стала первым истории победителем матча «Финалиссима».

На чемпионате мира 2022 года в Катаре аргентинская сборная сыграет в группе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии. Италия не смогла попасть на мундиаль, проиграв в стыковых матчах Северной Македонии.

Ранее в среду, 1 июня, сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на ЧМ-2022.