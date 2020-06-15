Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт в Санкт-Петербурге.
При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс финал турнира сезона-2020/21, который изначально должен был пройти в Петерурге, в Стамбул, передаёт Sky Sport Italia.
Отмечается, что решение было принято из-за необходимости провести финал Лиги чемпионов нынешнего сезона в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что португальская столица выиграла право принять на своих стадионах главные матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Турнир может состояться с 8 по 29 августа. В Лиссабоне пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Матчи розыгрыша футбольной Лиги Европы сезона-2019/20, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти в формате мини-турнира во Франкфурте (Германия).
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