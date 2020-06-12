Финал Кубка Англии по футболу будет посвящён ментальному здоровью

https://static.news.ru/photo/35ba2290-acbf-11ea-83da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Haworth/imago sportfotodienst/Global Look Press

Финал Кубка Англии по футболу 2020 года, который был перенесён на 1 августа из-за пандемии коронавируса, будет посвящён деятельности принца Уильяма в области ментального здоровья.

Мы собираемся по-настоящему использовать финал​ как момент для продвижения хорошего, позитивного ментального здоровья. Пришло время вспомнить, что мы все пережили в этой пандемии, — цитирует принца Уильяма Associated Press.

Он выразил надежду, что Кубок Англии станет тем турниром, вокруг которого сплотятся люди, так как после пандемии коронавируса у людей могут быть проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат Англии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей, с соблюдением всех требований безопасности. Турнир был приостановлен 13 марта.