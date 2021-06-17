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Финал чемпионата Европы-2020 по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает The Times.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет окончательное решение, если Англия не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками, в том числе финал должны посетить около 2,5 тыс. официальных лиц без необходимости проходить карантин. Единственный город, где отсутствуют ограничения — Будапешт. (Венгрия). Как сообщает источник, организация уже направила информацию о возможном переносе премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Теперь УЕФА ждёт от столицы Великобритании действий.

Евро-2020 должен был состояться летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Матчи в Лондоне проходят на стадионе «Уэмбли», который вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах Евро-2020 было установлено ограничение в 25% от вместимости арены — 22 500 человек. К встречам плей-офф ситуация должна измениться. В Лондоне пройдут ещё две игры группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

Ранее Нидерланды обыграли Австрию (2:0) и вышли в плей-офф Евро-2020. До этого первым участником стала сборная Италии, которая одолела Швейцарию со счётом 3:0.