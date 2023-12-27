Фигуристка Степанова рассказала, как ей удалось прийти в форму после родов Александра Степанова рассказала о восстановлении после беременности и родов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин

Фигуристка Александра Степанова, которая пять раз становилась призером чемпионатов Европы по фигурному катанию в паре с Иваном Букиным, в интервью NEWS.ru объяснила, как ей удалось быстро восстановиться после родов. В марте Степанова стала матерью, а в декабре выиграла третий титул чемпионки России.

Наверное, мне генетически очень сильно повезло, потому что у меня стройные родители, моя мама всегда прекрасно выглядит, — объяснила Степанова свою физическую форму.

Также Александра добавила, что психологически после беременности и родов прийти в форме легче, чем сделать то же самое в юношестве.

Тогда было давление, я понимала, что тренер на меня смотрит, видит, что я поправилась, меня могли поругать за вес. Это все немного другое. И плюс в юношестве немного иначе это воспринимается. Сейчас я психологически сформировавшийся человек. Я понимаю, женское тело после беременности и после родов — это немножко другая ситуация. И все это вокруг понимали, — подытожила фигуристка.

На чемпионате России – 2024 в Челябинск танцевальная пара Степанова/Букин в третий раз выиграли титул чемпионов России. После Олимпиады в Пекине, где спортсмены заняли шестое место, дуэт пропустил полтора года. За это время Александра успела стать матерью.