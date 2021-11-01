Фигуристка Медведева высказалась о любимой футбольной команде

Российская фигуристка, экс-чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева заявила, что она фанатка сборной России по футболу. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

Когда дело касается клубного футбола, то я стараюсь сохранять нейтралитет. Но если речь о сборной России, то здесь я главная фанатка, — сказала Медведева.

Комментируя решение главного тренера «Спартака» Руя Витории оставить в запасе основного голкипера Александра Максименко после семи пропущенных мячей от «Зенита», фигуристка отметила, что для вратаря это удар. По её словам, ему нужно правильно отнестись к ситуации, чтобы в дальнейшем она его не поглотила.

«Спартак» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России, уступив «Зениту» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 7:1. Ряд болельщиков «Спартака» были жёстко задержаны сотрудниками правоохранительных органов в перерыве матча.