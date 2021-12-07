Фигурист Ходыкин: не думаю, что сборная России выйдет на ЧМ-2022, но верю

Бронзовый призёр чемпионата Европы в парном катании Денис Ходыкин признался, что не верит в успешное завершение стыковых матчей за право квалифицироваться на чемпионат мира по футболу 2022 года для сборной России. При этом партнёр Дарьи Павлюченко сказал «Газете.Ru», что верит в отечественную команду.

Я смотрю футбол и болею за ЦСКА. Выйдет ли сборная России на чемпионат мира? Не думаю, что выйдет, но верю (смеётся). Нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах, как и любого соперника, — заявил Ходыкин.

В составе национальной команды Польши фигурист особенно выделил нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. По его словам, тот является сильным футболистом, однако одного игрока «всегда можно закрыть».

В марте 2022 года сборная России по футболу на своём поле сыграет с командой Польши в первом раунде стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В случае успеха, подопечные Валерия Карпина встретятся с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее в пресс-службе сборной Польши по футболу сообщили, что не рассматривают Станислава Черчесова на должность главного тренера. Как сказал пресс-атташе Якуб Квятковский Sport24, в настоящий момент в национальной команде не думают о смене специалиста.