«Фигура, равная Пеле»: за что Франца Беккенбауэра называли императором

Фото: IMAGO/HORSTMUELLER GmbH/Global Look Pres

Франц Беккенбауэр

Защитники не так часто становятся звездами мирового футбола, но Франц Беккенбауэр был одним из таких игроков. 7 января легендарного немца не стало, и это событие заставило скорбить не только Германию, но и весь футбольный мир. NEWS.ru — подробнее о случившемся, а также о самых ярких фактах биографии спортсмена.

Какие проблемы со здоровьем были у Беккенбауэра

Как сообщала газета Bild, Беккенбауэр скончался во сне. В тот момент экс-игрок находился в кругу семьи, ему было 78 лет. Состояние его здоровья начало ухудшаться в 2015 году, после того как футболист потерял сына Стефана. Беккенбауэр перенес несколько операций на сердце, тазобедренном суставе, имел проблемы со зрением, а также страдал болезнью Паркинсона и деменцией.

За несколько дней до смерти Беккенбауэра о состоянии спортсмена в интервью ITASportPress высказался его брат Вальтер.

«Если я скажу, что все хорошо с его здоровьем, то совру, а я не хочу врать. Нет, там далеко не все хорошо», — отметил он.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Франц Беккенбауэр

Как Беккенбауэр стал легендой «Баварии»

Бóльшую часть карьеры Беккенбауэр провел в составе мюнхенской «Баварии», воспитанником которой он и являлся. За 13 лет в клубе футболист четырежды выиграл чемпионат ФРГ и столько же раз стал обладателем Кубка страны. Кроме того, вместе с мюнхенцами защитник трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов — турнир, аналогичный современной Лиге чемпионов. В его активе также победы в Кубке обладателей Кубков и Межконтинентальном кубке.

В период выступлений за «Баварию» Беккенбауэр завоевал несколько престижных личных наград. Прежде всего, это два «Золотых мяча» в 1972 и 1976 годах. Больше никому из представителей его амплуа не удавалось брать эту награду дважды. Кроме того, защитника четырежды признавали игроком года в ФРГ.

Немец выделялся манерой игры. Он был очень хорош в оборонительных действиях, однако часто подключался к атакам и забивал очень много мячей для защитника. Восторженные фанаты дали футболисту прозвище Кайзер, что переводится с немецкого как «император».

«Его беспрецедентная универсальность, изящные переходы между защитой и полузащитой, безупречный контроль мяча и дальновидный стиль изменили в футбол», — такой пост появился в аккаунте УЕФА в соцсетях после смерти игрока.

Фото: Sven Simon/SvenSimon/Global Look Press Франц Беккенбауэр (в центре), 1965 год

Какие чемпионаты выиграл Беккенбауэр

Помимо успехов с «Баварией», Беккенбауэр завоевал множество трофеев в составе сборной ФРГ. За национальную команду он дебютировал в 1965 году и выступал за нее на протяжении 12 лет. За это время он провел 103 матча, в которых забил 14 мячей. На дебютном для себя чемпионате мира 1966 года Беккенбауэр завоевал серебряные медали: в финале его команда в драматичном матче уступила Англии. На турнире защитник забил четыре мяча, стал обладателем «Бронзовой бутсы» и вошел в символическую сборную мундиаля.

Спустя четыре года игрок также оказался в символической сборной чемпионата мира, а его команда завоевала бронзовые медали. Третье попадание в число лучших игроков мирового первенства произошло с Беккенбауэром в 1974-м, а его команда с третьей попытки завоевала золотые медали. Лучшим игроком того турнира был признан голландец Йохан Кройф, а немецкий защитник занял второе место.

В активе Беккенбауэра есть также золото чемпионата Европы 1972 года. В финале турнира сборная ФРГ встречалась с командой СССР и не оставила ей шансов — 3:0. Во многом благодаря надежной игре Беккенбауэра в обороне советским футболистам так и не удалось отличиться. Спустя четыре года немцы вместе со своим капитаном проиграли в финале ЧЕ сборной Чехословакии. Соперник добыл победу в серии пенальти, а решающий 11-метровый реализовал Антонин Паненка своей знаменитой подсечкой.

«Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Один из лучших игроков в этом виде спорта и прирожденный лидер. Нам всем его будет очень не хватать», — такой пост появился в аккаунте Немецкого футбольного союза в соцсетях.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Франц Беккенбауэр (слева) на чемпионате Европы, 1972 год

Как Беккенбауэр стал первым футболистом-селебрити

Сейчас долларовыми миллионерами являются даже неизвестные широкому кругу болельщиков футболисты, однако в 1970-е заработки игроков были гораздо скромнее. Беккенбауэр стал одним из первых футболистов-суперзвезд и мог себе позволить вести роскошный образ жизни. Он активно снимался в рекламе, заключал спонсорские контракты и ни в чем себе не отказывал.

В 1977-м 32-летний Беккенбауэр решил сменить обстановку и отправиться в США. «Нью-Йорк Космос» предлагал за него 1,75 млн марок, но «Бавария» отказывалась отпускать игрока меньше, чем за 2 млн. В итоге защитник заплатил родному клубу 350 тысяч из личных средств. В США немец и закончил футбольную карьеру в 1983 году.

Чем занимался Беккенбауэр по окончании карьеры

В 1984-м Беккенбауэр начал тренерскую карьеру, и молодому специалисту тут же доверили возглавить национальную сборную ФРГ. Спустя два года на мундиале в Мексике его подопечные дошли до финала, где уступили сборной Аргентины, в составе которой блистал Диего Марадона. Однако со второй попытки Казйер Франц привел свою команду к титулу. На чемпионате мира-1990 немцы в решающем матче взяли реванш у аргентинцев.

Фото: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel /Global Look Press Тренер национальной сборной Германии Франц Беккенбауэр в 1984 году

После оглушительного успеха на чемпионате мира Беккенбауэр покинул сборную и на протяжении одного сезона работал с марсельским «Олимпиком», который привел к победе в чемпионате Франции. Кайзер также дважды непродолжительное время работал с «Баварией». С родным клубом он взял золото чемпионата страны в 1994-м и завоевал Кубок УЕФА в 1996-м.

С 1994-го по 2009-й Беккенбауэр занимал пост президента «Баварии», он также работал на руководящих постах в Немецком футбольном союзе, входил в исполком ФИФА.

«Мне повезло в жизни, что я не просто видел его с трибун стадиона, а работал с ним в одно время в исполкоме ФИФА, он был членом разных комитетов, как и я. Мы виделись не меньше пяти раз в год, у нас были хорошие, теплые отношения. Я прекрасно понимал, что это фигура, равная Бобби Чарльтону, Пеле. В исполкоме у него был потрясающий авторитет, и он сам как-то тепло относился и ко мне в частности, и к России», — рассказал ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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