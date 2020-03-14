https://static.news.ru/photo/b2269766-65dc-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение в марте и апреле не применять правило, по которому клубы обязаны отпускать игроков в национальные сборные.

Данные меры приняты во избежание дополнительных рисков для здоровья. Из-за того, что в этом случае команды не смогут играть своими лучшими составами, ФИФА предлагает отложить все запланированные на март—апрель товарищеские матчи.

Отмечается, что окончательное решение будет за организаторами матчей и футбольных ассоциаций, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее ФИФА отложила стартовые матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Он должен был начаться 27 марта.