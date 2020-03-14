Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение в марте и апреле не применять правило, по которому клубы обязаны отпускать игроков в национальные сборные.
Данные меры приняты во избежание дополнительных рисков для здоровья. Из-за того, что в этом случае команды не смогут играть своими лучшими составами, ФИФА предлагает отложить все запланированные на март—апрель товарищеские матчи.
Отмечается, что окончательное решение будет за организаторами матчей и футбольных ассоциаций, сообщает пресс-служба ФИФА.
Ранее ФИФА отложила стартовые матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Он должен был начаться 27 марта.
Ранее УЕФА сообщил, что проведёт консультации с представителями 55 ассоциаций по поводу ситуации с коронавирусом. Встреча состоится в режиме видеоконференции 17 марта, в ходе которой будет принято решение по поводу целесообразности дальнейшего проведения матчей национальных чемпионатов, еврокубков и чемпионата Европы — 2020,
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