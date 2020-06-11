ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в сезон

https://static.news.ru/photo/604b7992-ac05-11ea-81f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба по ходу одного сезона.

В заявлении ФИФА отмечается, что решение были принято во избежание опасений, связанных с возможной безработицей у футболистов. Временные изменения вступают в силу незамедлительно, сообщает пресс-служба организации.

Также ФИФА позволила национальным федерациям планировать календарь на следующий сезон по ходу текущего, чтобы завершить нынешние чемпионаты в первоначальных составах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФИФА заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам. На сегодняшний день финансовые резервы федерации составляют около $2,74 млрд. Для фонда планируют выделить несколько сотен миллионов долларов. Утвердить его должен совет ФИФА.