ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба по ходу одного сезона.
В заявлении ФИФА отмечается, что решение были принято во избежание опасений, связанных с возможной безработицей у футболистов. Временные изменения вступают в силу незамедлительно, сообщает пресс-служба организации.
Также ФИФА позволила национальным федерациям планировать календарь на следующий сезон по ходу текущего, чтобы завершить нынешние чемпионаты в первоначальных составах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФИФА заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам. На сегодняшний день финансовые резервы федерации составляют около $2,74 млрд. Для фонда планируют выделить несколько сотен миллионов долларов. Утвердить его должен совет ФИФА.
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