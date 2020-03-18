https://static.news.ru/photo/e733d41e-6938-11ea-b658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Zoheiry/dpa/ТАСС

Международная федерация футбола (ФИФА) пожертвовала $10 миллионов в фонд солидарности для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, который был создан Организацией Объединённых Наций (ООН) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

ФИФА совместно с ВОЗ обеспечит использование этих средств для поддержки борьбы с вирусом во всех регионах мира, сообщает пресс-служба международной организации.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.

ФИФА также приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.