Международная федерация футбола (ФИФА) пожертвовала $10 миллионов в фонд солидарности для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, который был создан Организацией Объединённых Наций (ООН) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
ФИФА совместно с ВОЗ обеспечит использование этих средств для поддержки борьбы с вирусом во всех регионах мира, сообщает пресс-служба международной организации.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
ФИФА также приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.
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