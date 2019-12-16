https://static.news.ru/photo/ac3b7c92-2020-11ea-998d-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Блаттер Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) подала иски в швейцарские суды против бывшего президента организации Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Организация требует взыскать с Блаттера и Платини 2 млн швейцарских франков (€1,8 млн), сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что эти деньги пойдут на развитие футбола.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

В 2015 году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконными переводами средств в размере 2 млн швейцарских франков (1,8 млн евро). Эти деньги были направлены Платини. Оба были отстранены от футбола на восемь лет, позже данный срок был сокращён до четырёх.

Ранее Платини подал иск в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, писал NEWS.ru.