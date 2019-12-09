https://static.news.ru/photo/9f5e4c20-1a85-11ea-9877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА связывается с WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных федераций - NEWS.ru), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола, — говорится в релизе ФИФА, который цитирует РИА Новости.

Сообщается, что организация приняла к сведению решение исполкома WADA.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).