https://static.news.ru/photo/77b9430e-6f6d-11ea-b63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Международная федерация футбола (FIFA) обяжет клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца нынешнего сезона.

В конфиденциальном документе FIFA содержится предложение, которое гласит, что «если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения», сообщает Reuters.

Также отмечается, что сроки летнего и зимнего трансферных окон могут быть сдвинуты. Помимо этого, специально созданная рабочая группа FIFA рассмотрит вопрос способности клубов выплачивать зарплату футболистам и персоналу во время паузы. В проекте документа утверждается, что игрокам и персоналу клуба будет рекомендовано идти на понижение зарплат.

FIFA может помочь клубам, которые будут испытывать финансовые проблемы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФИФА с 21 марта откроет доступ к видеоархиву матчей из-за того, что многие сталкиваются с изоляцией в период пандемии коронавируса. В рамках кампании #WorldCupAtHome впервые будут опубликованы полные повторы более 30 матчей с мужских и женских чемпионатов мира по футболу, сообщает пресс-служба ФИФА.