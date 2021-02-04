ФИФА не уведомляла РФС об изменении планов по проведению пляжного ЧМ-2021

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков по итогам Внеочередной конференции признался, что прошёл вакцинацию от коронавируса, и рассказал о ситуации с вакцинацией футболистов сборной России перед началом отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Ситуация улучшается, и причина этому — наработка иммунитета. Я сам вакцинировался «Спутником» ещё в сентябре. Мои знакомые тоже. Никаких побочных эффектов не было. Редко когда вакцинированный человек подхватывает инфекцию. Это...