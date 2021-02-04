ФИФА не уведомляла РФС об изменении планов по проведению пляжного ЧМ-2021

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия продолжает подготовку к проведению чемпионата мира по пляжному футболу — 2021, как и было запланировано ранее.
Мы готовимся к проведению чемпионата мира по пляжному футболу. Не получали от ФИФА никаких директив по поводу возможных изменений планов, — сказал Дюков журналистам в Москве.
Турнир должен пройти в Москве с 19-го по 29 августа.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную эмблему чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. В качестве ключевого элемента эмблемы выступила жар-птица, которая воплощает огонь, свет и солнце, а также символизирует стремление к победе и славе. Она сплетена с игроком в пляжный футбол в борьбе за мяч над куполом, изображение которого навеяно храмом Василия Блаженного, писал NEWS.ru.