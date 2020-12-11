ФИФА назвала претендентов на главные премии по итогам года 2020 года

https://static.news.ru/photo/f452372c-3bd7-11eb-85ff-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своём официальном сайте тройки финальных претендентов на звание лучшего игрока, вратаря и тренера 2020 года.

Среди игроков за престижную награду будут бороться 33-летний нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, звезда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии 35-летний Криштиану Роналду, а также 32-летний игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Среди финальной тройки претендентов на лучших вратарей оказались 28-летний голкипер сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссон, 34-летний Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии» и сборной Германии и 27-летний Ян Облак, выступающий за «Атлетико Мадрид» и сборную Словении.

На звание лучшего тренера года претендуют наставник мюнхенской «Баварии» 55-летний Ханс-Дитер Флик, 53-летний тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и аргентинец Марсело Бьелса, тренирующий английский «Лидс».

Церемония пройдёт в онлайн-формате 17 декабря. Её ведущими будут журналистка из Британии Решмин Чоудхури и бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов Рууд Гуллит.

Как писал NEWS.ru, сборная России по футболу завершила 2020-й год на 39-м месте в рейтинге ФИФА. Первая десятка осталась без изменений: сборная Бельгии на первом месте, второе и третье место остались за Францией и Бразилией. На четвёртом Англия, пятое — у Португалии, на шестом — Испания. Далее расположились Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.