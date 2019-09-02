https://static.news.ru/photo/028743ca-ce31-11e9-982d-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) установит в 2020 году размер компенсации, за которую Неймар сможет расторгнуть контракт с «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»).

Это случится только после того, как пройдёт три года после официального подписания контракта с нападающим. Однако есть нюанс — ФИФА признает право покинуть парижскую команду в случае, если игрок на момент времени будет иметь то же соглашение, что и при подписании, сообщает El Mundo Deportivo.

Размер компенсации рассчитывается по определённой формуле. Агенты 27-летнего футболиста уже связывались с организацией и выяснили, что сумма составит около €170 млн.

В летнее трансферное окно форвард хотел вернуться в «Барселону», которая в 2017 году его продала за рекордные €222 млн. Но испанская команда не смогла договориться с «ПСЖ» о сделке.

Роналду и Неймар в средневековой одежде сразились на световых мечах, писал News.ru.