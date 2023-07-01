ФИФА может усложнить жизнь защитникам в футболе ФИФА опробует в Италии и Швеции новую концепцию офсайда

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ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над новыми правилами офсайда в футболе, сообщает Mundo Deportivo. По обновленной концепции положение «вне игры» будут фиксировать, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. Нововведение должно сделать игру более зрелищной и может усложнить задачу для защитников.

Первоначально новую концепцию протестируют в более низких лигах таких стран, как Италия, Швеция и Нидерланды, прежде чем в будущем она перейдет в профессиональный футбол.

На изменении настаивал бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, а ныне директор ФИФА по развитию мирового футбола. Его влияние было существенным и в других недавних изменениях: например, отменено правило выездного гола в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что в Италии со следующего сезона ни один футболист не сможет выйти на поле в футболке с номером 88. Этот номер используется в среде ультрас как символ нацистского приветствия. Законодательные ограничения были одобрены правительством.