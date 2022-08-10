ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре

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Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает издание Marca со ссылкой на Diario Ole. Сообщается, что матч-открытие между сборными Катара и Эквадора может пройти не 21 ноября, а 20 ноября из-за того, что перед инаугурацией запланировано еще несколько игр с участием принимающей команды.

Перед матчем Катара против Эквадора (11:00 по восточному времени), запланированы матчи Нидерландов против Сенегала (5:00 по восточному времени) и Англии против Ирана (8:00 по восточному времени), — сообщает издание.

Чтобы это изменение было одобрено, за него должно проголосовать бюро Совета ФИФА , в состав которого входят президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций. Изначально чемпионат мира должен был пройти с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее британский журналист Оливер Холт раскритиковал чемпионат мира — 2022 по футболу, заявив, что мундиаль пройдёт в Катаре, потому что 12 лет назад многим не хватило смелости сказать «нет» мошенникам и шарлатанам из Международной федерации футбола. Также Холт отметил, что в Катаре запрещены ЛГБТ-сообщества, а при строительстве инфраструктуры погибло большое количество рабочих-мигрантов. Холт назвал предстоящий турнир ограблением и общей потерей для всех.