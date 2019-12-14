https://static.news.ru/photo/b13cb060-1e5b-11ea-aa5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fifa.com/womensworldcup

Международная федерация футбола (ФИФА) получила четыре заявки на проведение женского чемпионата мира 2023 года.

О своём намерении принять первенство заявили Бразилия, Колумбия, Япония, а также Австралия и Новая Зеландия (совместная заявка), сообщает пресс-служба ФИФА.

В январе и феврале ФИФА посетит все страны, чтобы определиться с местом проведения чемпионата мира по футболу среди женщин. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдёт в июне 2020 года.

Предыдущий чемпионат мира прошёл во Франции, его победителем стала сборная США.

Совет ФИФА на заседании в Шанхае объявил о том, что в женский футбол будет вложен $1 миллиард с 2019 по 2022 год. Ранее для инвестирования в женский футбол в соответствии с бюджетом текущего четырёхлетнего цикла конгрессом ФИФА была утверждена сумма в $500 млн, однако в результате соглашения о дополнительном финансировании добавили ещё $500 млн, писал ранее NEWS.ru.