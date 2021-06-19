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Футбол

Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией

12:54, 20 июня 2021
Марио Фернандес Марио Фернандес Фото: _mario_fernandes02_/instagram.com

Защитник сборной России Марио Фернандес занимается в общей группе после повреждения, полученного в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией (1:0). Эту информацию передаёт «Чемпионат».

На 26-ой минуте в матче против Финляндии защитник сборной России покинул поле на носилках из-за неудачного падения в штрафной соперника. На его место вышел Вячеслав Караваев.

После второго тура сборная России занимает второе место в группе B. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут портив команды Дании. Игра состоится в Копенгагене 21 июня.

Ранее сообщалось, что футбольный тренер и бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев раскритиковал игру полузащитника национальной команды Александра Головина.

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