Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией

https://static.news.ru/photo/c1becc6e-d1ad-11eb-9fb5-96000091f725_660.jpg Марио Фернандес Фото: _mario_fernandes02_/instagram.com

Защитник сборной России Марио Фернандес занимается в общей группе после повреждения, полученного в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией (1:0). Эту информацию передаёт «Чемпионат».

На 26-ой минуте в матче против Финляндии защитник сборной России покинул поле на носилках из-за неудачного падения в штрафной соперника. На его место вышел Вячеслав Караваев.

После второго тура сборная России занимает второе место в группе B. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут портив команды Дании. Игра состоится в Копенгагене 21 июня.

Ранее сообщалось, что футбольный тренер и бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев раскритиковал игру полузащитника национальной команды Александра Головина.