«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина фанатами «Фенербахче» о кричалках с именем Путина: несправедливо возлагать на клуб ответственность за действия группы фанатов

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени президента России Владимира Путина своими фанатами на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В организации отметили, что несправедливо возлагать на них ответственность за действия отдельной группы болельщиков. Заявление доступно на сайте клуба.

Причиной дискуссии стало 20-секундное выступление части трибун, в то время как матч длился 120 минут. Возлагать какую-либо ответственность на клуб как на юридическое лицо совершенно несправедливо, — говорится в заявлении.

Провокационную кричалку болельщики «Фенербахче» начали скандировать после того, как игрок киевлян Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики запели: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд закончился со счетом 0:0, и теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. УЕФА начал расследование в отношении болельщиков «Фенербахче».