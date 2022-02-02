Феминистка «наехала» на комментатора «Матч ТВ» за шутку о насилии

Феминистка и блогер Лиза Лазерсон раскритиковала комментатора «Матч ТВ» Константина Генича за шутку на тему дела об изнасиловании девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Шутка была произнесена в эфире YouTube-шоу «Коммент.Лайв».

Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает её к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал, — пошутил Генич.

Лазерсон заявила, что не может поверить, что услышала такую шутку от комментатора федерального канала.

Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме... Какой же ад. Ждём, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно, — написала Лазерсон в своём Telegram-канале.

После этого Генич принёс извинения и заявил, что не поддерживает насилие ни в какой форме.

30 января девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила спортсмена в домашнем насилии. На следующий день 20-летний футболист был арестован.