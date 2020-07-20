Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/7a5be42a-ca69-11ea-87f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после проигранного полуфинального матча Кубка России с «Зенитом», споры относительно ряда судейских решений в котором не утихают, сообщил о своём видении будущего петербургской команды в европейских турнирах.

По словам Федуна, клуб «огребёт» в Лиге чемпионов. Он подчеркнул, что на международной арене «сине-бело-голубые» не смогут рассчитывать на поддержку со стороны арбитров. В качестве подтверждения своих мыслей о «помощи» петербуржцам владелец «Спартака» привёл статистику по VAR.

Было 11 обращений по «Спартаку» — ноль решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может. А в Лиге чемпионов «Зенит» огребёт. У меня нет никакого сомнения, — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Досрочно ставший чемпионом России «Зенит» обыграл «Спартак» в кубковой встрече со счётом 2:1. Матч прошёл в Санкт-Петербурге 19 июля. На 24-й минуте счёт открыл Артём Дзюба, реализовавший пенальти, назначенный за снос в штрафной Сердара Азмуна. В добавленное к первому тайму время счёт ударом головой сравнял нападающий москвичей Александр Соболев, но практически сразу после этого хозяева вновь вышли вперёд — передачу Малкома замкнул Далер Кузяев. Во второй половине встречи счёт не изменился.

Как передавал NEWS.ru, актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков отреагировал на поражение команды в матче полуфинала Кубка России. Он заметил, что игра была «сделана» в пользу «Зенита».