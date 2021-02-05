Федун заявил, что «Спартак» уже сделал все предложения по Промесу

https://static.news.ru/photo/6930f3ee-6883-11eb-9312-96000091f725_660.jpg Леонид Федун Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун в разговоре с журналистом Леонидом Волотко ответил на вопрос о возможном переходе атакующего полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в стан «красно-белых». По его словам, столичный коллектив уже сделал все предложения по игроку.

Ранее управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков говорил, что «Аякс» желает получить безусловные выплаты по Промесу вне зависимости от того, какое решение по инциденту с ним примет суд. «Спартак» хочет их разбить или не иметь вовсе, если форвард не сможет работать из-за решения суда.

Под «инцидентом» подразумевается прошлогодний случай, когда спортсмен на вечеринке ударил ножом своего родственника и попал под следствие.

Федун, в свою очередь, говоря о возможном трансфере, сказал, что «Спартак» уже сделал все предложения.

Мяч на стороне «Аякса». Это всё, что я пока могу сказать. Мы все предложения сделали. У них несколько проблем возникло — вот они и тянут, — приводит журналист ответ владельца клуба в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, трансфер атакующего полузащитника Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» по уровню абсурдности даже опережает переход экс-футболиста «красно-белых», нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Такое мнение относительно возможного возвращения хавбека в Москву высказал бывший владелец столичного клуба Андрей Червиченко.