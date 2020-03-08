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Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал победный матч чемпионата России против московского «Спартака».

Первый тайм, на наш взгляд, был больше за «Спартаком», чем за нами, да и начало второго тайма тоже — при стандартных положениях соперник был агрессивнее, создавал опасности, но замены привели...