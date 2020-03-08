https://static.news.ru/photo/6a74bc4e-6227-11ea-aad2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что помешало его команде победить в матче с «Краснодаром».
Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства, — цитирует Федуна ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча.