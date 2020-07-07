Федун: «Спартак» по-хорошему расстался с Цорном

https://static.news.ru/photo/68015202-c158-11ea-90e0-fa163e074e61_660.jpg Томас Цорн Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что футбольный клуб по-хорошему расстался с бывшим генеральным директором Томасом Цорном.

Мы с Цорном расстались по-хорошему, — отметил Федун, разговаривая с журналистами.

Совет директоров «красно-белых» 9 июня отправил Цорна в отставку с поста гендиректора клуба. Сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.