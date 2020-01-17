Леонид Федун Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал подробности процесса передачи клуба болельщикам.

Вопрос передачи клуба болельщикам прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем, — заявилФедун РИА Новости. 

Ранее Федун говорил, что ставит перед командой задачу к 2022 году выиграть чемпионат или Кубок России, а в 2023 году он готов уйти из клуба.

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался против расширения Российской премьер-лиги до 18 команд. По его мнению, РПЛ к этому не готова, писал NEWS.ru.

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