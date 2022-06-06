Федун подсчитал потерянные «Спартаком» из-за судей очки в РПЛ Владелец «Спартака» Федун: команда потеряла 13 очков в РПЛ из-за действий судей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью клубному YouTube-каналу пожаловался на судейство в чемпионате России по футболу. По мнению функционера, красно-белые не досчиталась большого количества очков из-за ошибок арбитров.

Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки и рассказать. К сожалению, такова судьба «Спартака», — заявил Федун.

«Спартак» в минувшем сезоне набрал 38 очков, занял десятое место в чемпионате России и повторил собственный антирекорд. 51 очко позволило бы команде финишировать на четвёртой позиции.

«Спартак» попросил назначить иностранных судей на Суперкубок, где команда сыграет с «Зенитом», 2 июня. Москвичи также заявили о желании перенести встречу с 9 на 16 июля.