Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отказался подписывать заявление об отставке главного тренера команды Олега Кононова.
После матча девятого тура Российской премьер-лиги 53-летний наставник «красно-белых» сначала сообщил руководству о желании покинуть занимаемую должность, а затем официально их уведомил о своём решении. Однако владелец клуба 16 сентября отказал тренеру, сообщает «
Между тем Федун в интервью «
В прошедшую субботу, 14 сентября, московский «Спартак» уступил «Уралу» со счётом 1:2. Подопечные Олега Кононова занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 14 очков.
Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний коллектив «красно-белых» деградирует, писал News.ru.