https://static.news.ru/photo/1ba00d0c-d885-11e9-a230-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отказался подписывать заявление об отставке главного тренера команды Олега Кононова.

После матча девятого тура Российской премьер-лиги 53-летний наставник «красно-белых» сначала сообщил руководству о желании покинуть занимаемую должность, а затем официально их уведомил о своём решении. Однако владелец клуба 16 сентября отказал тренеру, сообщает « Чемпионат ».

Между тем Федун в интервью « Спорт-Экспрессу » опроверг информацию о просьбе тренера уйти в отставку.

В прошедшую субботу, 14 сентября, московский «Спартак» уступил «Уралу» со счётом 1:2. Подопечные Олега Кононова занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 14 очков.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний коллектив «красно-белых» деградирует, писал News.ru.