«Путь в никуда»: Федун оценил возможное изменение формата Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/6151a9dc-6bbe-11eb-8444-96000091f725_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хотелось бы, чтобы все европейские ассоциации во время обсуждения реформы Лиги чемпионов (ЛЧ) были услышаны, члены УЕФА имеют равные права, их нельзя подвергать дискриминации и ущемлять права, заявил владелец московского ФК «Спартак» Леонид Федун. Таким образом он прокомментировал возможное изменение формата ЛЧ.

Спортивные функционеры предлагают расширить ЛЧ до 36 клубов, а групповую стадию проводить по «швейцарской системе», когда каждая команда сыграет по 10 матчей (5 домашних, 5 на выезде), сейчас таковых 6 (3 на своём поле, 3 на чужом). При этом круговая система исключается: 10 встреч — 10 разных соперников.

Делать богатые клубы ещё богаче, когда при этом бедные станут беднеть ещё сильнее, — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам, — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Планируемые изменения также оценил гендиректор столичного ФК «Локомотив» Владимир Леонченко. По его словам, УЕФА хочет обезопасить себя от создания сильнейшими клубами альтернативных соревнований, о чём беседы ведутся уже давно. Он отметил, что топ-командам неинтересно встречаться с более скромными командами ни с точки зрения прибыли, ни с точки зрения спортивного азарта. Функционер добавил, что элитные ФК всё сильнее отдаляются от остальных.

Достаточно вспомнить, что [сербская] «Црвена Звезда», [румынский ФК] «Стяуа», бравшие в своё время Кубок чемпионов, крепкие когда-то шотландские, скандинавские команды сейчас не то что не могут даже мечтать о победе в Лиге чемпионов, а просто в групповой стадии оказываются редко, — рассказал Леонченко.

Также Федун в разговоре с журналистом Леонидом Волотко ответил на вопрос о возможном переходе атакующего полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в стан «красно-белых». По его словам, столичный коллектив уже сделал все предложения по игроку.

Ранее управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков говорил, что «Аякс» желает получить безусловные выплаты по Промесу вне зависимости от того, какое решение по инциденту с ним примет суд. «Спартак» хочет их разбить или не иметь вовсе, если форвард не сможет работать из-за решения суда.

Как ранее передавал NEWS.ru, трансфер атакующего полузащитника Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» по уровню абсурдности даже опережает переход экс-футболиста «красно-белых», нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Такое мнение относительно возможного возвращения хавбека в Москву высказал бывший владелец столичного клуба Андрей Червиченко.