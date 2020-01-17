https://static.news.ru/photo/df594558-391d-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что увеличение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд негативно скажется на доходах клубов.

Лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет, — цитирует Федуна РИА Новости.

Он отметил, что после реформы у руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми, поэтому он негативно относится к предложенным изменениям. Федун также предложил ввести стадию плей-офф в чемпионате России.

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался против расширения Российской премьер-лиги до 18 команд. По его мнению, РПЛ к этому не готова, писал NEWS.ru.