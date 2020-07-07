Слишком долго традиционно скандальный и неспокойный «Спартак» представлял собой тихую гавань. Только мы начали привыкать к этому состоянию, как всё стало возвращаться на круги своя. Владелец «Спартака» Леонид Федун затеял очередную революцию (никогда такого не было — и вот опять). Сначала уволили директора департамента по связям с общественностью Антона Лисина, а 7 июня объявили об отставке генерального директора клуба Томаса Цорна. Что не устраивало владельца «Спартака» в прежнем функционере и не поспешен ли он в своём решении — размышляет NEWS.ru.

Максимально нелогичное отстранение от должности Антона Лисина вызвало большой резонанс в том числе среди болельщиков столичного клуба. Впервые за долгое время «Спартак» в медиапространстве начал выглядеть солидно. Однако руководству клуба этого оказалось недостаточно. И никакие положительные отзывы от болельщиков и представителей СМИ, никакие просьбы Томаса Цорна и Доменико Тедеско переменить мнение не возымели силы. Руководство показало свой решительный настрой — Антон Лисин был уволен.

С не меньшим настроем клуб подошёл и к следующим изменениям. Несколько дней назад СМИ сообщали, что «красно-белые» рассматривают вариант перевода Томаса Цорна на должность спортивного директора. Однако Цорн предпочёл уйти.

Что же, в отличии от Лисина, работу Цорна в «Спартаке» нельзя назвать однозначной. Леонида Федуна, действительно, могли не устраивать некоторое моменты. Самое главное — дорогостоящие и бессмысленные трансферы.

Томас Цорн пришёл в «Спартак» в мае прошлого года и сразу же начал менять команду. На смену чемпионам 2017 года Денису Глушакову, Дмитрию Комбарову, Зе Луишу, Луису Адриано, Фернандо в команду пришли молодые и перспективные футболисты: Алекс Крал, Гус Тиль, Джордан Ларссон, Эксекьель Понсе. Ладно, немолодым и неперспективным тоже нашлось место в «Спартаке» — Томас Цорн привёз в Россию чемпиона мира Андре Шюррле.

Всё бы и неплохо, да только обновлённый состав не смог показать свою состоятельность. Результата нет. Зато есть огромные суммы, потраченные на приобретения. Тот же Гус Тиль, который с €18 млн стал самым дорогостоящим приобретением в истории клуба, пока больше проводит времени на скамейке запасных, чем на поле.

А немецкий чемпион Шюррле, который так и не смог выбраться из лазарета, вовсе сбежал из «Спартака» за десять туров до окончания сезона. Его путешествие в Москву обошлось «красно-белым» в €3 млн, что вызвало у владельца клуба большое негодование. Он назвал эту сделку провальной.

Очень смутила болельщиков «красно-белых» в том числе история с продажей одного из лидеров «Спартака-2» Солтмурада Бакаева в «Рубин». Как можно было упустить своего воспитанника по-настоящему перспективного футболиста — остаётся загадкой. «Спартак», конечно, сможет вернуть полузащитника в будущем, но теперь это будет стоить клубу немалых денег.

А теперь добавьте ко всему этому результаты. Команда Доменико Тедеско, которого, как и многих ранее перечисленных футболистов, привёл Цорн в «Спартак», чтобы улучшить ситуацию, располагается в турнирной таблице на седьмом месте. Стабильности в игре «Спартака» нет, результата нет (только одна победа после рестарта чемпионата, последнее поражение пришлось от аутсайдера «Тамбова»), еврокубков нет. Да, у команды сохраняются шансы в случае победы в Кубке страны, но для этого необходимо будет одолеть в полуфинале чемпиона России «Зенит». В нынешних реалиях это видится невозможным.

. ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Исходя из перечисленных проблем, можно понять направление мыслей владельца клуба Федуна. Человек не справляется со своими обязанностями — человек должен уйти (напомним, Цорну предлагали перейти на должность спортивного директора). Однако вряд ли это сейчас поможет команде. Да и постановка целей изначально была совсем иной.

Ещё весной Федун называл этот сезон переходным, тем самым давая понять, что у Цорна будет время на то, чтобы перестроить команду. Интересно, в какой момент владелец «Спартака» решил, что одного года должно быть достаточно, чтобы решить проблемы, коих в «Спартаке» накопилось немало. Ни один функционер не справился бы с этой задачей. Один год — это слишком маленький срок для таких глобальных целей, который ставил перед собой футбольный клуб «Спартак».

Следующий момент. Кто даст гарантии, что с новыми людьми у руля дела пойдут только в гору? Кто если не Федун должен был понимать, что любые перемены всегда сопряжены с большим риском. Даже те, которые поначалу кажутся очень перспективными.

И напоследок. Любые катаклизмы в руководстве клуба не лучшим образом сказываются на результатах команды. В «Спартаке» сейчас всё и без того не слава богу, а с уходом Цорна и возможным уходом Тедеско ситуация только усложнится. Да, в СМИ говорилось, что «Спартак» не собирается увольнять немецко-итальянского специалиста, но в нынешних обстоятельствах вряд ли сам Тедеско захочет задержаться в «Спартаке». С зарубежного специалиста теперь будет двойной спрос и в случае неудач не будет прикрытия в виде Цорна.

Уйдёт Тедеско, поставят нового тренера, ему понадобятся новые футболисты. И всё опять по-новому: очередные траты, очередные риски и очередное убитое время, которое в итоге приведёт к очередной смене.

Да уж, если и есть постоянность в этом мире, то только не в «Спартаке» Федуна.