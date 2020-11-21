Федун назвал игры «Спартака» с «Динамо» главным дерби России

https://static.news.ru/photo/a7ba09ce-2c16-11eb-bc32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун посчитал матчи «красно-белых» с московским «Динамо» главным дерби страны.

Команды в очередной раз встретятся в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 ноября, игра пройдёт на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена», начало встречи — в 19:00 мск.

84 года уже — это основное дерби, — цитирует заявление Федуна ТАСС.

«Динамо» и «Спартак» сыграли первый матч между собой в чемпионате СССР 11 июля 1936 года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В активе «Динамо» 26 очков, команда находится на четвёртом месте.

Как передавал NEWS.ru, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вошёл в список самых перспективных наставников мира в возрасте до 45 лет. В перечень, составленный газетой AS, также вошли Юлиан Нагельсманн, Рубен Аморим, Микель Артета, Диего Мартинес, Жюльен Стефан, Роберто Де Дзерби, Дженнаро Гаттузо, Марко Розе и Симоне Индзаги.