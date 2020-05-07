Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом.
В данный момент он находится на лечении в больнице,
Ранее он выделил 10 миллионов рублей столичному центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом.
64-летний российский предприниматель приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» 2003 году. С момента его прихода в клуб «красно-белые» стали чемпионом России в 2017 году и обладателем Суперкубка России, 5 раз завоевывали серебряные медали чемпионата страны, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.
Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции и позволить людям гулять, писал NEWS.ru.
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