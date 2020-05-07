Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/02b70142-9045-11ea-b388-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом.

В данный момент он находится на лечении в больнице, сообщает пресс-служба московского коллектива на своём официальном сайте.

Ранее он выделил 10 миллионов рублей столичному центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом.

64-летний российский предприниматель приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» 2003 году. С момента его прихода в клуб «красно-белые» стали чемпионом России в 2017 году и обладателем Суперкубка России, 5 раз завоевывали серебряные медали чемпионата страны, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции и позволить людям гулять, писал NEWS.ru.