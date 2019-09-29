У «Спартака» горит сентябрь. Ни одной домашней победы в течение месяца. Четыре поражения в чемпионате России подряд. А главный тренер Олег Кононов всё ждал побед. Не дождался. Поддержка трибун, которая, казалось, настолько близка, снова улетучилась. Не спасают ситуацию и игроки, которые пытаются поговорить с фанатами после каждого матча. «Снимайте майки»; «Attuti! Avanti! Massimo Carrera»; «Прибыл тренер к нам из Тулы, он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?» — пожалуй, самое безобидное, что звучит из уст «красно-белой» семьи. После матча с «Оренбургом» сразу трое футболистов попытались обсудить ситуацию с болельщиками: Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Аяз Гулиев.

Олег Кононов spartak.com

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов прокомментировал победу в меньшинстве над «Спартаком» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Свою команду хочу поздравить с победой. Если победа состоялась, значит — она заслуженная. Парни проявили мастерство и героизм, если это подходит для Футбола. Почему нет? Они сражались, не жалея ни головы, ни ног. Эта победа и пришла после тяжелейшего кубкового поединка. Но как мы и говорили: «Победа притягивает победу». Мы выстрадали кубковый матч и сыграли на пределе своих возможностей и судьба подарила нам эту, где мы проявили мастерство. Было неплохое начало, было несколько моментов, где мы слишком быстро теряли матч, хотя были ситуации, из-под которых соперник прессинговал, но была возможность выходить из этих моментов. Он не был удушающим. Но тем не менее после тридцатой минуты «Спартак» мог открыть счёт, но мы отстояли этот период. Начало второго тайма контролировали, забили гол. И здесь включился обратный процесс, когда потеряли бдительность и позволили сопернику забить со стандартного положения мяч в центр штрафной, где у нас стоят игроки в зоне. Будем разбираться, почему это произошло. Думали, что дело сделано. Но на это сложно повлиять, потому что нас игроки не слышат. Но это просто потеря концентрации. Затем удаление, тяжёлая концовка, где «Спартак» мог сравнять счёт, однако вратарь отлично сыграл. В целом, команда грамотно перестраивалась, не позволяя сопернику наносить опасные удары.

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— Вы второй матч подряд забиваете голы в похожем стиле, забивая по два мяча, потом пропускаете. Это случайность? Или закономерность?

— По статистике проблема дальней штанги у «Спартака» прослеживалась. Тем более отсутствовал левый крайний защитник, откуда мы и забили гол. На тот момент у Айртона была проблема, он находился за бровкой, оказывали медицинскую помощь. Закономерность? Мы неплохо играли с «Локомотивом», даже очень остро и опасно. Была хорошая и содержательная игра с большим количеством острых ситуаций. Классная команда нас наказала за расточительность. Я думаю, что мы и в том матче должны были набирать очки.

— Доводилось ли вам бывать в ситуации, когда трибуны чужого стадиона радуются и аплодируют голам вашей команды?

— Во-первых, ребята трудились. Я всегда знал, что такое «Спартак», какие «спартаковские» болельщики непонаслышке. Мой покойный отец болел за «красно-белых». Любого можно выдернуть и он скажет, что болеет за «Спартак». Это, действительно, народная команда. На этом примере мы всегда и росли. Мы видим, какая любовь болельщиков. Оценка игры — это приятно. А всё остальное, я думаю, это работа клуба вместе с фанатами. Такое не должно происходить. В любой ситуации, болельщики всегда должны быть с командой.

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— Уже несколько игроков висели на карточке, но вы сделали замену только в конце. Вам так и некого выпускать, как в начале сезона, когда были проблемы с составом, или вы всем были довольны, несмотря на то, что несколько игроков «Оренбурга» были под угрозой?

— Тот период, когда мы остались в меньшинстве, парни достаточно уверенно справлялись, какой-то заменой можно было только навредить. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации — выпустить быстрого нападающего, что мы и сделали. Второй раз он сыграл, конечно, неправильно. Тем не менее, мы отталкивались от ситуации, ребята справлялись, перемещались. Могли оказаться в неправильной ситуации.

— У вас уж очень хороший вратарь. Можно пару слов о нём?

— Андрея Климовича мы взяли из белорусского «Шахтера». Он играет за сборную Белоруссии. Отличный парень, хороший человек.

Занятный факт: «Спартак» идёт девятым после 11 туров. Это худший результат с 2003 года. Тогда после 11 туров команда занимала 10-е место, набрав 13 очков. А 53-летний наставник чуть ли не худший тренер последних лет. Журналисты ожидали главного тренера московского коллектива больше часа. Однако никто из руководства так и не пришёл, зато официально объявили об отставке наставника в связи с неудовлетворительными результатами работы.

Как сообщает пресс-служба коллектива, к следующему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов (помощник Олега Георгиевича, к слову).