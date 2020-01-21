https://static.news.ru/photo/0e29ab60-3c21-11ea-b956-fa163e074e61_660.jpg Владимир Федотов Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поддерживает расширение Российской премьер-лиги до 18 клубов.

Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать, — приводит слова Федотова « Советский Спорт ».

Кроме того, 53-летний специалист отметил, что «16 команд для России — слишком мало», утверждая, что благодаря расширению РПЛ больше игровых минут получат молодые футболисты, которым необходима практика.

Владимир Федотов назначен наставником «Сочи» на следующим день после отставки из «Оренбурга», проиграв «Тамбову» со счётом 0:3 седьмого декабря 2019 года. К своим обязанностям приступил после выхода команды из отпуска. Контракт рассчитан на 2,5 года. Детали соглашения не разглашаются.

Московский «Спартак» не исключает возможности, при которой команду покинет защитник Айртон, ранее писал NEWS.ru.