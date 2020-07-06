Федерация регби России предложила игроку «Зенита» поработать над английским

https://static.news.ru/photo/b299ce5c-bfa5-11ea-a8fb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Лунёв Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Федерация регби России в шутливой форме отреагировала на интервью вратаря футбольного клуба «Зенит» Андрея Лунёва, которое он дал на английском языке после чемпионского матча петербургской команды против «Краснодара».

Так, ну тут есть над чем работать, конечно, — написали на официальной странице Федерации регби России в Twitter.

Ранее капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира в Японии дал интервью на великолепном английском языке. Благодаря беседе с британскими журналистами спортсмен стал настоящей звездой Интернета. Капитан сборной сообщил, что в 15 лет родители отправили его учиться в Ирландию. За рубежом он провёл почти семь лет. В результате у него выработалось хорошее произношение с ирландским акцентом.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин, писал NEWS.ru.