https://static.news.ru/photo/a3a191a2-e060-11e9-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEP/PanoramiC/Global Look Press

Федерация футбола Франции выразила соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака, занимавшего пост президента Франции с 1995 по 2007 год.

Я хочу выразить свою скорбь от имени Федерации футбола Франции. Жак Ширак всегда ценил, содействовал и защищал наш спорт, — сказал президент федерации Ноэль Ле Грэ.

Функционер добавил, что Жак Ширак был великим президентом, которого ценили все французы.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, — заключил Ле Грэ.

Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. В начале свой политической карьеры он занимал пост министра сельского хозяйства. В 1974 году стал премьер-министром Франции. С 1977 года и до первого избрания президентом был мэром Парижа. На эту должность он переизбирался три раза. В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. По версии следствия, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест в мэрии, а выделяемые средства перечислял в фонд своей партии, писал News.ru.