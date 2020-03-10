https://static.news.ru/photo/867ee298-62cc-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.

Федерации хотят завершить национальные чемпионаты до проведения Евро-2020. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, сообщает Tuttosport.

Чемпионат Европы пройдёт в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Ранее глава УЕФА Чеферин уже выразил уверенность, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в намеченные сроки, несмотря на коронавирус, писал NEWS.ru.