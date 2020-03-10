Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.
Федерации хотят завершить национальные чемпионаты до проведения Евро-2020. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, сообщает Tuttosport.
Чемпионат Европы пройдёт в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.
Ранее глава УЕФА Чеферин уже выразил уверенность, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в намеченные сроки, несмотря на коронавирус, писал NEWS.ru.
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