5 августа форвард сборной Перу 35-летний Джефферсон Фарфан перестал быть игроком московского «Локомотива». Клуб не предложил ветерану продлить контракт, срок действия которого истёк после сезона-2019/20, затянувшегося из-за пандемии коронавируса. NEWS.ru рассказывает, за что фанаты «железнодорожников» обожали Джеффа и почему до последнего надеялись, что южноамериканский нападающий продолжит помогать «Локо» завоёвывать трофеи.

Победный талисман «железнодорожников»

Если Юрия Сёмина можно назвать живым символом «Локомотива» в отечественном тренерском цехе, то Фарфан однозначно должен считаться победным талисманом столичной команды. Цифры и факты убедительно подтверждают этот тезис.

Перуанец перешёл в стан «красно-зелёных» в январе 2017 года — спустя несколько месяцев команда стала обладательницей Кубка России. В следующем сезоне Джефф стал самым результативным игроком «Локо», забив 14 мячей, и это стало весомым вкладом в чемпионский титул команды Сёмина. Между прочим, первый после 2004 года, то есть спустя 14 лет. Следующий чемпионат «железнодорожники» закончили на втором месте, зато вновь выиграли Кубок России. А сезон-2019/20 начали с завоевания Суперкубка, вырвав волевую победу у петербургского «Зенита».

Впрочем, нынешний «коронавирусный» сезон Фарфан почти полностью пропустил — сказалась тяжёлая травма, полученная год назад. Однако в последних матчах возобновлённого чемпионата Джефф вернулся в строй и даже успел забить важнейший мяч — на последних минутах домашнего поединка с «Уфой». «Локо» тогда добыл ничью, сумел сохранить беспроигрышную серию после рестарта сезона (по четыре победы и ничьи в восьми турах) и получил в итоге путёвку в Лигу чемпионов. И ни у одного мало-мальски интересующегося футболом человека не повернётся язык сказать, что перуанский аксакал не имеет никакого отношения к этому успеху «паровозов».

А разве не символично, что один из новостных Telegram-каналов «Локомотива», обнаруживший буквально за сутки до официального расставания Фарфана с командой, что на популярном сайте Transfermarkt.com дата окончания контракта нападающего с клубом обозначена 31 декабря 2020 года, откликнулся оптимистичным постом: «Опачки. Джефф всё-таки с нами?»

Однако на следующий день всё встало на свои места. На сайте «красно-зелёных» появилось официальное сообщение о том, что перуанский форвард, забивший за «Локо» 25 мячей и сделавший 12 голевых передач в 69 проведённых матчах, покидает команду после истечения срока контракта.

Джефф, спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба. Успехов и удачи в дальнейшем! — такими словами сопроводил расставание с Фарфаном официальный интернет-ресурс «железнодорожников».

А клубный ТВ-канал посвятил перуанцу специальный ролик под названием «Видео из космоса: спасибо, Джефф!».

Сам нападающий, естественно, тоже не стал уходить по-английски, не прощаясь, и опубликовал в соцсетях несколько тёплых фраз в адрес клуба, партнёров по команде и болельщиков.

Я чувствовал себя в «Локо» как дома. Намерения всех сторон состояли в том, чтобы продолжать [сотрудничество], но, к сожалению, таков футбол, и часто приходится принимать решения, чтобы продолжать двигаться вперёд, искать другие пути, которые ведут нас к месту назначения, — написал Фарфан на своей странице в Instagram.

«Киллер», вернувший Перу на мундиаль спустя 36 лет

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разумеется, оперативно поправили информацию и на сайте Transfermarkt.com: теперь перуанского нападающего в составе «Локо» и след простыл, сам он фигурирует в списке футболистов, не имеющих действующего контракта с каким-либо клубом, а его трансферная стоимость оценивается в скромные €500 тысяч.

А ведь были времена, когда Джеффа на футбольном рынке оценивали в солидные €18 млн. Для сравнения: именно за столько «Спартак» прошлым летом купил голландца Гуса Тила, пользы от которого, по крайней мере на данный момент, в десятки раз меньше, чем получили все клубы, за которые выступал Фарфан. Пика своей цены он достиг девять лет назад, играя за немецкий «Шальке». А клуб из Гельзенкирхена тремя годами ранее приобрёл перуанца у голландского ПСВ за €10 млн.

Именно в клубе из Эйндховена в 2004 году началась европейская карьера Фарфана. Он приехал в Нидерланды из клуба «Альянса», представляющего перуанскую столицу Лиму, родной город Джефферсона. За ПСВ форвард забил 56 мячей в 118 матчах, то есть отличался фактически в каждой второй игре. По этой причине с полным правом можно утверждать, что Фарфан-тюльпан по-настоящему расцвёл именно в Стране тюльпанов.

Ну а в «Локомотиве», в который он уже приехал матёрым нападающим в возрасте 32 лет, Джефф продолжил благоухать. И стремился во всём быть первым — или в некотором роде первопроходцем. Злые языки здесь поспешат напомнить, что нынешним летом перуанец стал первым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), инфицированным COVID-19. Но гораздо уместнее вспомнить, сколько десятков тысяч километров Фарфан налетал поздней осенью 2017 года, чтобы вывести сборную своей страны на чемпионат мира — 2018 в России — впервые за 36 лет! Тогда нужно было сыграть в стыковых матчах дома и на выезде с Новой Зеландией, и «летучий перуанец» не только выдержал эти умопомрачительные перелёты, но и забил победный мяч в ворота All Whites.

Кстати, по матчам за национальную сборную Фарфан совсем немного не дотянул до сотни (95 игр) и забил 27 мячей. На мундиале в России Джефф купался в любви как местных болельщиков, так и прибывших с другого конца света соотечественников, однако вывести перуанцев из группы с будущим чемпионом мира Францией и крепкой сборной Дании не сумел. Зато на Кубке Америки команда Перу с Фарфаном дважды добиралась до призовых мест — бронзы в Чили-2015 и вице-чемпионского титула в Бразилии-2019.

Вряд ли у кого-нибудь есть сомнения, что Джефферсон, которому в конце октября стукнет 36 лет, мог бы принести пользу «Локомотиву» и в следующем, стартующем уже в ближайший уик-энд сезоне. Хотя «железнодорожники» и приобрели недавно белорусского форварда Виталия Лисаковича, с линией атаки у них по-прежнему далеко не всё гладко. Непонятно, в каком эмоциональном состоянии пребывает отвергнутый испанской «Сельтой» Фёдор Смолов, никто не даст гарантии, что регулярно в боевом настроении будет находиться португалец Эдер. Лука Джорджевич в последнее время чаще залечивает травмы, чем выходит на поле, а выписанному из Узбекистана юному таланту Жасурбеку Жалолиддинову ещё нужно закрепиться в новой команде и проявить себя. Кроме того, его основное амплуа — правый вингер, а умение Фарфана исполнить роль «киллера» в чужой штрафной дорогого стоит.

Джефф и Палыч ещё вернутся?

Джефферсон Фарфан Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Сёмин, при котором и раскрылся «тюльпановый бутон» перуанца в РПЛ, своеобразно отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контракт с нападающим.

Джеф, не обижайся. Им и Хвича [Кварацхелия] не подошёл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата, — написал бывший наставник «красно-зелёных» в своём Instagram.

Можно понять обиду, которая наверняка до сих пор живёт в сердце Юрия Палыча, несправедливо отлучённого от работы с «Локомотивом». Но сравнение с Хвичей Кварацхелия в данном случае вряд ли уместно. В конце концов, на место грузинского вундеркинда сейчас куплен даже ещё более юный узбекский талант. А против Фарфана играют по меньшей мере два фактора: возраст и паспорт.

Не будем забывать, что с нового сезона в РПЛ вступает в силу новый лимит на легионеров, разрешающий иметь в заявке на сезон (и одновременно на поле в каждом матче) лишь восемь футболистов с гражданством других стран. При этом представители государств, входящих в Евразийский экономический союз, легионерами в российском чемпионате считаться не будут. В частности, эту «льготу» получит тот же белорус Лисакович, подписавший с «Локо» контракт на четыре года.

Но даже с этой поправкой в составе «железнодорожников» насчитывается целый состав из 11 иностранных игроков: грузин Соломон Кверквелия, хорват Ведран Чорлука, бразилец Серкейра Мурило, поляки Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк, нигериец Брайан Идову, финн Борис Ротенберг, упомянутые португалец Эдер, черногорец Лука Джорджевич, узбек Жалолиддинов, а также свежеприобретённый 31-летний центральный защитник из Сербии Слободан Райкович.

Понятно, что в ближайшее время руководству «железнодорожников» придётся расстаться с несколькими игроками (наиболее вероятные кандидатуры — Кверквелия, Идову, Джорджевич и, возможно, Смолов), скажем, отдав кого-то в аренду, чтобы вписаться в требуемый лимит. При таких раскладах Фарфану в его «предпенсионном» возрасте трудно было сохранить позиции в «Локомотиве».

Впрочем, почему-то не верится, что перуанский голеадор после отъезда из России решит уйти на покой. Ведь не случайно вместе с Сёминым он стал живым олицетворением нынешнего успешного «Локомотива». И если Юрий Палыч в свои 73 года горит желанием продолжать тренерскую карьеру, почему Джефф в 35 должен вешать бутсы на гвоздь?