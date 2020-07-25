Фарфан о завершении карьеры: я ещё могу быть полезен на поле

https://static.news.ru/photo/6ee56846-cf19-11ea-b888-fa163e074e61_660.jpg Джефферсон Фарфан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что пока не намерен заканчивать карьеру футболиста. Как сказал 35-летний форвард «железнодорожников», он ещё может быть полезен на поле.

Контракт с «Локомотивом» у игрока истекает 31 июля. Ранее стало известно, что руководство «красно-зелёных» не собирается продлевать соглашение с форвардом из-за его высокой зарплаты, иностранного паспорта и возраста.

Чувствую, что ещё могу быть полезен на поле. Я настроен позитивно и жду нового вызова в своей карьере, — приводит газета Libero слова Фарфана.

За время игры в «Локомотиве» спортсмен сыграл в 68 матчах, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

Как ранее писал NEWS.ru, футбольный клуб «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Европейский гранд собирается сделать российскому коллективу предложение по трансферу. Об этом сообщил комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян со ссылкой на данные источника.