Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» запустили акцию в поддержку нападающего Александра Кокорина.
Они стали выкладывать публикации в социальной сети Twitter с хештегом #ОставьтеКокорина после новости о том, что футболист перейдёт в аренду в «Сочи» до конца сезона.
Надеюсь, фарс с арендой так и останется лишь в мечтах тех неадекватов, которые это придумали.— Tatyana (@Tasmit)
#ОставьтеКокорина January 22, 2020
Сочи:— В сердце навсегда (@delanpor_rs)
#Кокориннаш до конца сезона
Зенит - молчит
Болельщики Зенита:
#ОставьтеКокорина
Это всё, что нужно знать об отношении болельщиков сбг к Саше
pic.twitter.com/dVCXyUIHib January 21, 2020
— Дмитрий Андронов (@A_Dima_V)
#ОставьтеКокоринаРуководство очнитесь или мнение тренера и болельщиков для вас не важно? Тогда зачем вы в команде? January 21, 2020
Также на сайте Change.org появилась петиция в адрес президента «Зенита» Александра Медведева с требованием оставить Кокорина в команде. На данный момент её подписали порядка 300 человек.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен клубу, писал NEWS.ru.
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