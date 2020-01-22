Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» запустили акцию в поддержку нападающего Александра Кокорина.

Они стали выкладывать публикации в социальной сети Twitter с хештегом #ОставьтеКокорина после новости о том, что футболист перейдёт в аренду в «Сочи» до конца сезона.

Также на сайте Change.org появилась петиция в адрес президента «Зенита» Александра Медведева с требованием оставить Кокорина в команде. На данный момент её подписали порядка 300 человек.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен клубу, писал NEWS.ru.

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