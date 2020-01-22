https://static.news.ru/photo/0ed4ca3c-3d0b-11ea-b783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» запустили акцию в поддержку нападающего Александра Кокорина.

Они стали выкладывать публикации в социальной сети Twitter с хештегом #ОставьтеКокорина после новости о том, что футболист перейдёт в аренду в «Сочи» до конца сезона.

Надеюсь, фарс с арендой так и останется лишь в мечтах тех неадекватов, которые это придумали. #ОставьтеКокорина — Tatyana (@Tasmit) January 22, 2020

Сочи: #Кокорин наш до конца сезона

Зенит - молчит

Болельщики Зенита: #ОставьтеКокорина



Это всё, что нужно знать об отношении болельщиков сбг к Саше pic.twitter.com/dVCXyUIHib — В сердце навсегда (@delanpor_rs) January 21, 2020

#ОставьтеКокорина Руководство очнитесь или мнение тренера и болельщиков для вас не важно? Тогда зачем вы в команде? — Дмитрий Андронов (@A_Dima_V) January 21, 2020

Также на сайте Change.org появилась петиция в адрес президента «Зенита» Александра Медведева с требованием оставить Кокорина в команде. На данный момент её подписали порядка 300 человек.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен клубу, писал NEWS.ru.